茂林-KY(4935)董事長李滿祥指出，由於美系大客戶NB機種帶動發光鍵盤陸續出貨，第1季營運表現會相當不錯，訂單能見度到第2季底，IT產品目前滿載，大尺寸TV、穿戴及車載產品應用放大，今年營收及獲利會較去年明顯成長，營收向新高努力。

茂林2019年第4季在美系發光鍵盤出貨帶動，單季營收回升，但因台幣升值，產生匯兌損失，對第4季及全年獲利會有些影響。2019年產品營收來看，電視導光板營收占比約35％、穿戴產品占比32.9％、IT產品占比16.4％、消費性產品占比13.6％。2020年IT產品出貨大增，IT比重上看4到5成，電視導光板比重降至20％～25％、穿戴產品比重估約20％。

李滿祥表示，IT應用端放大帶來成長動能，從美系客戶新機種13吋可以延伸到其他機種，滲透率達到百分之百，IT的營收到第2季都不錯，訂單能見度到上半年，第3季進入產品新舊交替期，動能會稍緩。

電視往大尺寸發展仍是趨勢，而對畫質更為要求，導光板的導光效果更重要，即使部分電視品牌走向OLED面板，但供應市場的量還是有限。而大陸面板廠產能陸續開出，茂林從55吋到85吋的規格都相當有競爭力，因此，去年電視用導光板出貨量約1200萬片，今年還是估計可成長10％。

茂林2019年及2020年資本支出規劃都是5億元，去年5億元用於上海廠擴產、銅鑼新增生產線及中壢廠研發中心，上海廠IT產品月產能由100萬片擴充到200萬片，銅鑼廠生產線擴充後由8條新增到10條，今年資本支出5億元，用在智能製造設備與研發。

(時報資訊)