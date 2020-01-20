威潤(6465)今年10年有成，下一個10年力拚以在車用衛星監控的基本功，揮軍日本Tier1市場，現在也成功和規模最大的車用Tier1積極合作，董事長湯潤闊就表示，今年營收絕對會有兩位數成長。

威潤近幾年來已經成功在日本車用衛星監控闖出品牌知名度，現在也成功和規模最大的車用Tier1積極合作中，該合作已經從去年開始接洽，以一般車聯網認證來說，整體要2~3年的時間，預計最快今年底就有機會小量出貨，但是進入量產還需要時間發酵，但是只要進入大量出貨階段，業績絕對是幾十倍的成長。

日本汽車市場成熟，Tier1主要有兩大聯盟，分別以TOYOTA和NISSAN為首的兩大聯盟，以TOYOTA為主軸的近年來快速壯大，佔有整體市場逾70%，旗下汽車品牌包括HONDA、MAZDA、SUZUKI、SUBARU、HINO、DAIHATSU等，威潤自去年開始接洽、送評，為長線獲利可觀的T-Box商機鋪路。

在日本車用市場來說，只要可以卡進龍頭品牌TOYOTA，就等於前進全世界近200個市場，因為TOYOTA汽車不僅在日本內銷，也外銷到全世界，所以只要打進去，就等於打進全世界的商機，為威潤營運帶來可觀的利基。

湯潤闊表示，威潤深目前在80個國家中已經建立高達500家有效客戶，尤其是日本市場，經過多年的深耕，日本前三大通信商就有兩家和威潤合作，就2020年來說，他表示，現在已經看到第一隻小燕子，預計3~4月就會明朗，客戶需要時間測試，一旦標準品出現，後面就有群雁，以日本市場來說，會繼續和軟銀合作，軟銀本身有和很多其國家電信商有合作，不只是台灣，東南亞也很有機會，今年營收絕對會有兩位數成長；美國市場方面，因為AT&T今年底3G就落日，所以3G到4G的出貨潮會動起來、歐洲市場則會持續和客戶維繫住關係，未來一旦4G換機潮啟動，威潤絕對是首位受益者，整體來說，威潤今年營收絕對會有兩位數成長。

(時報資訊)