不少人都會選擇開Uber兼差賺外快，不過一位女乘客超幸運，竟搭到八點檔《炮仔聲》男演員的車，讓她開心的PO上網跟大家分享。原來Uber司機就是飾演「王世昌」的朱永德，劇中是妍熙的爸爸，做事一板一眼的王董與現實生活中親民的形象相差超大。

女乘客驚呼將照片po網寫道，「太神奇了，我竟然搭到明星開的Uber。」合照裡，朱永德與女乘客一起比出愛心手勢，笑得非常燦爛。許多粉絲看完超羨慕，紛紛在下方留言「演員本身很親切」、「都是為了三餐溫飽在打拚，給讚」、「我也好想搭」。

另外還有入戲的粉絲留言，「王董事欸，不用開會嗎？」女乘客則回應，「他說他的戲份沒了。」疑似劇透，讓一票粉絲好失望。

事實上，本名為林文鈞的朱永德開Uber的經歷已有4年，自從拍完《世間情》後就以自家賓士兼差當Uber司機，趁沒有拍戲的空檔賺點外快，甚至還被選評為6星司機。

(中時電子報)