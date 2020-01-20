今天是美日安全保障條約修訂60週年，美國和日本在東京舉行紀念活動，日本首相安倍晉三致詞時表示，美日同盟是守護世界和平的堅定支柱，在太空、網路領域也要合作。

為取代1951年的美日舊安保條約，美日安全保障條約於1960年1月19日修訂，規範美國有義務防衛日本，在日本境內設置美軍基地，當年是由美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower, 1896-1969年）與日本首相岸信介（1896-1987年）簽署。

日本放送協會（NHK）報導，今天是美日安保條約修訂60週年，日本政府在東京都港區的外務省飯倉公館舉辦紀念活動。

岸信介的外孫、首相安倍晉三今天出席致詞時說，美日安保條約一直都是不滅的支柱；美日安保守護亞洲與印度太平洋、世界的和平，也是保證繁榮的堅定支柱。

安倍還說：「美日安保作為守護太空、網路空間安全與和平的支柱，我們有責任充實同盟關係。」

駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）致詞時說，在區域的安全保障環境急遽變化中，美日同盟的重要性與日俱增。

艾森豪的孫女瑪莉（Mary Jean Eisenhower）致詞表示，岸信介與艾森豪兩人的心意在60年後的今天仍在傳承，希望美日兩國關係能進一步發展。

紀念活動出席者日方有副首相兼財務大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充、防衛大臣河野太郎，美方有美國駐日臨時代辦楊恩（Joseph Young）、艾森豪的曾孫梅瑞爾（Merrill），共約250人出席。

(中央社)