根據美國有線電視新聞網（CNN）友台「夏威夷即時新聞」（Hawaii News Now）報導，今天上午檀香山市鑽石頭山區（Diamond Head）發生槍擊案，造成至少兩名警察喪生。

夏威夷即時新聞報導，位於木槿大道（Hibiscus Drive）的一間民宅遭槍擊案嫌犯縱火。「紐約時報」（The New York Times）報導，火勢延燒到另外兩間民宅。

檀香山警察局表示，木槿大道附近區域已遭警方封鎖進行調查。夏威夷即時新聞拍攝畫面顯示，這條街上有好幾棟民宅遭祝融。

CNN尚未獨立證實夏威夷即時新聞提供的事件細節。

美國聯邦調查局（FBI）檀香山行動支援技術人員海斯（Derek Hayes）稍早告訴CNN，FBI已在檀香山對這名槍手採取行動。美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）在推特發文表示，當局也採取行動因應。

檀香山市長卡德威（Kirk Caldwell）在推文中對兩名殉職員警的家屬親友和警局「致上最深切的哀悼」。

(中央社)