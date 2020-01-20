高雄市長韓國瑜在此次2020大選中角逐失利，回高雄拚市政，但為何失敗，已變成許多專家學者探究的原因，而觀察兩岸情勢多年的亞太和平基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山，就點出國民黨敗選的2大核心問題。

趙春山近日接受港媒《中評社》專訪，他表示，國民黨會敗選，完全是國民黨的不分區立委名單和候選人韓國瑜的言行，不被選民所接受，甚至內部不團結等原因也是，趙春山認為，國民黨根本沒搞清楚為何大敗，就把「九二共識」當成檢討方向。

他坦言，「九二共識」當年對兩岸的確是帖良藥，但在兩岸情勢詭變的現今，「九二共識」已經不適用到現在。兩岸應讓「九二共識有新內涵，發揮新的功能」。進一步「建立2.0版」，創造兩岸新關係。他也主張台灣內部整體要先建立共識，「稱它為『九二共識』的『內部共識』」。

對於兩岸未來局勢變化有何看法？趙春山直言，大陸「硬的一手」，還是會繼續施壓，但是只要不中斷交流，還是有了解可能。對於有部分藍營支持者憂心「蔡高票連任，會不會搞獨立？」。趙春山強調，「蔡未來也不可能接受『九二共識』、蔡英文也不會這樣做(獨立)，她一任做下來，也都一直主張《中華民國憲法》」。

(中時電子報)