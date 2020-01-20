退役巫師球星巴特勒(Caron Butler)最近對媒體表示，火箭隊雖然厲害，但他們的進攻方式大有問題，他形容火箭球員「只是田徑選手」。意思是說總教練丹托尼(Mike D'Antoni)的系統對主將哈登(James Harden)以外的球員都很不友善。

巴特勒指出，火箭隊的攻擊核心嚴重向哈登傾斜，其他球員的功用就是在場上替他拉開對手以製造攻擊機會。「我懷疑有多少人會想去報名火箭隊的賽跑。一般人在場上跑動是為了尋找出手空檔，當你一直拿不到球權，你就是個擺設，誰會甘心只給別人當個跑動的工具。」

哈登不是史上最強的人，卻有聯盟第一的44%單打率與場均37.1分。這主要是進攻系統的問題，因為隊友韋斯布魯克(Russell Westbrook )亦高達24%，全聯盟第二，兩人都超越湖人隊詹姆斯(LeBron James)的18%單打率。

丹托尼執掌火箭之前，哈登的單打率為24%，後來直線上升，前季暴升到48%之譜，而且聯盟前3名都是火箭球員。不過丹托尼的戰術在例行賽非常有效，他加盟火箭以來獲得4次當月最佳教練以及1次年度最佳教練。

(中時電子報)