游淑慧臉書。（摘自游淑慧臉書）

總統大選結束後，高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，高市府估算，罷韓活動約需花費8000多萬元，但作家苦苓表示，罷韓可省1200億元，遭高雄副市長葉匡時駁斥喊告。而國民黨台北市議員游淑慧也指出，每個人都有專業，請苦苓不懂別裝懂！

苦苓日前在臉書表示，「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」對此，葉匡時也在臉書駁斥，更揚言提告！

對於葉匡時的指控，苦苓也在臉書回擊，他更引用一份資料表示他所說是有所本，高雄市政府在六月份時就已欠下368億元債務，跟他說的「接近400億元」並無太大差距，而且他說「照這樣發展下去，四年任滿可能達到1600億負債」也是合理推斷，並無任何不妥，也可受社會公評

但苦苓所引用的資訊，游淑慧在臉書直言，去年五月，高雄市政府財政局早就發新聞稿說明，這並不是韓國瑜新增的支出，而是韓國瑜舉便宜利息的新債，去幫忙還過去陳菊市長欠的舊債。借新還舊是各級政府常用的手段，如果民進黨有意見，要不然請800多萬票的蔡英文幫高雄還？還是要高雄市政府停止舉新債償還舊債，讓銀行團集體控告高雄市政府，大家就知道誰欠的錢！

「我不知道苦苓先生的專業是什麼，但不懂別裝懂！」游淑慧更引用聖經的話直言，「⋯⋯你這假冒為善的人！先去掉自己眼中的樑木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。」一個偏見就能擋住你們的眼睛，哪怕事實就在眼前！很遺憾公理是非不分到如此的地步，任何人都可以拿手中的石頭丟向韓國瑜。

(中時電子報)