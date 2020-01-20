日前深夜在台中市北屯區環中東路與東山路口，上演一場男女當街大演活春宮激情戲碼，影片中男女當街疑似發生性行為，只見2人一開始上演背後式的老漢推車，下半身磨蹭擺動，最後女子竟全裸與男子當街「奮戰」，嬌喘淫聲響徹台中夜空，遠處圍觀民眾紛紛直呼：「太誇張，直接在路上打炮。」警方已經根據車號查出南方身分，並發出通知傳喚到案，至於女性則要透過男方查出身分後，一併傳喚調查釐清案情後送辦。

據了解，這段長達5分鐘的街頭激戰片，內容只見1對男女在路口紅綠燈停車，然後下車，掀起大衣就站在路邊，男方不斷從後方往前頂直接，現場就老漢推車起來，當時街上還有不少民眾在遠處圍觀錄影，民眾驚見這一幕頓時愣住，錄影蒐證，並向警方報警，大罵：「太誇張了！」。

影片過程中，男女主角渾然忘我還移動到到斑馬線上，繼續做愛的動作，接著2人直接近到一旁的自小客車，有人看到影片批評「社會風氣有敗壞到這種地步嗎？！」，教壞「 教壞囝仔大小！」懷疑這對男女是否雙雙喝醉酒，不知道自己行為已經違法。

警方表示，經查證影片地點在北屯區東山路與環中東路口的路旁，當時有員警接獲民眾報案，抵達時已不見當事人，已經調閱路口監視器鎖定該輛白色自小客，以車追人，並通知車主到案說明釐清，若查證屬實男女2人將涉及公然猥褻罪嫌送辦。

目前，車主還沒到案，警方表示僅知車主沒有前科，至於女的身分，要等車主到案說明。警方以車牌追人，只能查到車主身分。

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(中時電子報)