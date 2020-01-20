3歲女童小燈泡命案，高院更一審最後審理庭時，準立委、小燈泡媽媽王婉諭當庭淚崩，她說為了避免凶手再犯、讓其他小孩平安長大，希望 法官將凶手王景玉判死。這是立場偏向挺廢死的王女，首次以媽媽的心情公開請求判死。高院更一審明天上午宣判。

本案發生在2016年3月28日，王男在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀 致死，一審將他判處無期徒刑。去年小燈泡爸爸到高院出庭時，期盼 王男判死，但高院認定王殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒 刑，上訴最高法院，遭撤銷發回。

高院更一審昨進行最後審理程序，法官當庭提示切割小燈泡頭顱的 剁刀等相關證據，坐在凶手對面的王婉諭，不忍看著這些令她傷痛的 回憶，低著頭眼淚不斷掉下，讓前來旁聽的高中生們也偷偷跟著哭。

王則透過律師表達意見，律師主張他因精神疾病沒有能力接受審判 ，且依兩公約思覺失調症患者不得判死刑，仍主張讓王判處無期，且 在執行前接受監護宣告進行治療。

蒞庭檢察官則說，榮總、台大和心理師都認為王再犯可能性高，台 灣沒有真正的無期徒刑，25年後仍可能假釋，到時侯社會要再承擔隨 機殺人的風險嗎？王婉諭辯結後哭著說，希望法官將凶手判處死刑。 她的律師補充表示，「今天是平安夜，原本小燈泡媽媽一家人該是全 家快樂團聚慶祝，卻因為王的行為，家裡永遠少了一個人」

律師說，王婉諭坐在法庭內，痛徹心扉地看著司法程序提示證物、 看著大家討論一個殺害她孩子的凶手有多弱勢，這對一個媽媽來說是 何等痛苦。請求判死的原因，並不是單純出於憤怒及恨意，是對於其 他小孩可能受到危險的擔憂，憂心無法保護其他小孩。

王女的律師指出，王景玉倘若未能有妥善的處遇，如果有一天回歸 社會，那可能是全民要承受的風險，是不是小燈泡媽媽一家的悲劇， 在其他人身上重演呢？懇請法官考量家屬的擔憂，迫不得已，請求合 議庭從重量刑，判處死刑。

(中時 )