氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，明天白天至除夕台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼，中南部晨間易起霧，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率；適合從事年節前的「大掃除」的工作。

吳德榮表示，19日20時歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日白天「大陸冷氣團」緩慢減弱，白天氣溫漸回升，早晚仍很冷；北台灣雲量逐漸減少，中南部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。今晚、明晨西半部平地因「輻射冷卻」很強，最低溫仍將降至10至12度左右，其他地區平地及台北市的最低溫、亦大約在12至14度左右，要繼續注意保暖。

吳德榮提及，大年初一仍在暖空氣內、水氣增多，外島及西半部易起霧，局部地區短暫降雨的機率提高。但受到「東北季風」影響，大年初二至初四冷空氣不強，雲多降雨的地區白天轉涼，早晚低溫變化不大，北台灣最低溫約仍在15、16度左右；年初二迎風面有局部短暫雨，年初三中部以北有局部短暫雨的機率，年初四降雨範圍有擴及全台的機率。

吳德榮也說，大年初五預估有「強」冷空氣南下，天氣明顯轉冷。由於理論的限制，春節期間的天氣，愈到模式模擬的末期，「不確定性」愈大，應持續觀察最新資料。

(中時 )