總統大選結束後，高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，高市府估算，罷韓活動約需花費8000多萬元，但資深媒體人苦苓表示，罷韓可省1200億元，遭高市府駁斥喊告。雙方火藥味濃，今（20）日上午6點多，高雄市政府又發聲明，再次要求苦苓公開道歉，否則將提告。

苦苓在臉書表示，「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」並在《太報》專欄指出，罷免不是多花2億（罷免、補選市長經費），而是省下1200億。

葉匡時昨日在臉書駁斥，不解苦苓毫無根據的詆毁高市府、抹黑韓市長以及高雄市府的言論，因此代表市府要求「苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。」

對此，苦苓也親上火線反擊，問「到底是誰才該道歉呢？」表示高雄市政府在六月份時就已欠下368億元債務，和所說的「接近400億元」無太大差距，強調一切是合理推斷，並無任何不妥，也可受社會公評，直指市府意圖以財政困難影響罷韓，呼籲罷韓團體應向檢警單位檢舉，監察院也要分案調查。

今日高雄市政府再發聲明，針對苦苓指韓市長任內增加1200億債務部分，這種無根據的詆毁，以市府借新還舊，幫陳菊擦屁股的舉債算在韓頭上抹黑，令人不恥，要求苦苓立即公開道歉，否則提告。

聲明稿也指出，一個知名作家為創造聲量，故意詆毀高雄市政團隊的成績，抹黑韓市長，造成市民錯誤認知，這樣對得起自己的專業及良心嗎？

(中時電子報)