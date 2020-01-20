群聯電子（8299）於18日舉辦主題為「群起壯志 聯霸蒼穹」旺年會尾牙，董事長潘健成於今年扮演機長，除了感謝所有同仁及夥伴客戶們的相挺之外，更宣示將持續帶領群聯邁向下一波的成長新頁。

現場除了超過1800位員工參加以外，更有將近300位的夥伴及客戶參加，包括日本鎧俠KIOXIA（前東芝記憶體TMC）、美光、威騰、SK海力士及長江存儲等國際NAND Flash原廠，均出席參加共襄盛舉。鎧俠KIOXIA代表更是專程準備了豪華陣仗的歌唱表演，掀起了一波的熱潮。

而尾牙重頭戲抽獎的部分，更是在董事長潘健成及總經理歐陽志光的相互加碼聲中，發出兩億元的總獎金，包括除了原本群聯傳統的什麼都沒抽到的哈哈獎8299元以外、年資2年以上的同仁免抽獎一律5萬元獎金、年資1年以上尚未滿2年的同仁也加碼3千元獎金、以及將近5千萬元加碼分配至個人績效獎金等林林總總的獎項，希望讓大家通通有獎，現場HIGH到最高點。

潘健成表示，2019年雖然大環境不佳、但公司營運在各部門及同仁們共同努力之下，交出了一張漂亮的成績單，非常感謝大家的付出，公司也非常樂意透過實質的獎酬機制，感謝同仁們的辛苦。

潘健成說，群聯至今已經要邁入第二個20年，五廠也將於今年3月動工，預計完工後也將大幅度的增加研發人員，持續提升群聯長期引以為傲的研發大軍。此外，新廠也將提升未來營運所需的相關資源，包含高階NAND儲存應用市場所需的長期供貨物料等。

潘健成也強調，下一個20年群聯要持續成長，除了持續研發投資以外，大量的研發人才將是關鍵，歡迎公司同仁持續推薦熟識的優秀工程師，繼續壯大群聯的研發能量，提升公司競爭力，而群聯也將持續營造幸福企業，讓員工安心、客戶開心及股東放心。

(工商 )