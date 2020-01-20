台股17日全體上市公司總市值為36兆7,002.67億元，較前周五（10日）總市值增加2,027.56億元，周增幅為0.56％。凱基投顧短線看好六大題材類股，包含：樞紐股、電池股、工具機股、IC設計股、連接線股、瓶罐包材股等，預期封關及新春兩個營業日的指數在11,800-12,250點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期六項國內外利多因素：

1.2019年我國上市櫃公司營收合計達35.03兆元，創下歷年次高水準；2020年5G需求貢獻度擴大，營運可望一季優於一季，今年上市櫃營收有望再寫新高。

2.上市櫃金控2019年獲利合計達3,499.88億元，年成長19.17％，創歷史新高紀錄。

3.美國上周初領失業救濟金人數減少1萬人至20.4萬人，優於市場預估的21.6萬人。

4.2019年12月美國零售銷售月增0.3％至5,295.78億美元，符合市場預期；較去年同期成長5.8％，年增幅為2018年8月來最大。

5.美中完成簽署第一階段貿易協議，中國將在未來兩年內預計採購2,000億美元的的美國能源、農產等商品及服務。

6.台積電2019年4Q毛利率50.2％優於預期；2020年1Q營收102~103億美元，毛利率48.5~50.5％，營利率37.5~39.5％，皆優於市場預期，2020年資本支出150~160億美元持續創高，公司預估2020年營收增幅高於晶圓代工業的17％年成長。

(工商 )