中美貿易談判暫告一段落、總統大選底定、農曆新年將至，都讓庶民信心大增。據國泰金控1月最新調查顯示，民眾對景氣現狀及未來感受大表樂觀，指數不止是26個月來首度轉正，且是55個月來新高，同時對台股未來預期亦是55個月來高點，有26.8％的受訪者預估台股會衝破12,500點，因此有25.6％的人有意將現金轉進台股投資，指數創106個月來新高。

國泰金控每月初會針對集團客戶定期發放電子問卷，了解民眾對經濟最直觀的感受，作為「國泰國民經濟信心」指標，1月是在1~7日進行，當時中美貿易談判已達成第一階段協議，國發會景氣對策信號轉為綠燈，大環境趨向穩定，讓民眾信心大增。

有35％以上的受訪者對景氣現狀及未來都感受到好轉或預期好轉，指數是2017年12月以來首度轉正，即樂觀者高於悲觀，亦是2015年6月以來的最樂觀指數。對未來收入增加並感到極樂觀，有25.9％的受訪者覺得未來半年收入會增加，高於覺得會被減薪的人，薪指未來樂觀指數達11.3，創2015年4月以來新高，亦即57個月來最樂觀。

對經濟及收入預期樂觀，帶動民眾消費意願，非耐久財消費意願指數達9.9，有逾3成的人有消費意願，耐久財消費意願亦回升到-9，代表民眾不止願意上館子、出遊、血拼，更可 能考慮買車、添家具等。

且在時事題上，有67％的受訪者預估今年上半年台股會堅守在1萬2千點之上，其中有8.3％還預估會破1萬3千點，18.5％則認為上半年高點會落在12,500~13,000點之間。

對台股預期樂觀，即有25.6％的受訪者有意將錢進台股，風險偏好指數轉正為5.1，創2011年3月以來，也就是106個月以來民眾最想投資台股的時候。

(工商 )