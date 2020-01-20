台股累計今年初開盤迄今共12個交易日，集中市場總成交值為1兆7,843.51億元，市場日均值為1,486.96億元，股票成交量週轉率為3.71％。群益證券看封關及新春兩個營業日的指數區間為12,000-12,200點，短線看好被動元件、半導體設備、CMOS感測、工具機等四大題材類股。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美中在1月15日簽訂首階段貿易協議。中國將大量採購美國產品，在簽署協議的兩年內增購2,000億美元規模美國商品，包括美製商品750億-800億美元、能源產品500億美元、農產品400億美元及服務350億-400億美元服務。美國貿易代表指出，這會讓美國這兩年對中國出口接近成長100％。

2.美國財政部主要貿易夥伴匯率政策報告出爐，台灣未列入美國匯率操縱國的觀察名單，但提醒台灣正「接近觸動關鍵門檻」；也正式把中國大陸移出匯率操縱者名單，為美中簽署貿易協議提前送上一份大禮。

3.證交所公布，2019年4Q集中市場成交5億元以上1,274人、季成交1～5億元達到10,428人，前二者分別代表大戶及中實戶，大戶人數季增14％、中實戶再破萬人，散戶單季增15萬餘人，總數238萬多人，更突破證交所從2011年第三季公布相關數據以來新高。

(工商 )