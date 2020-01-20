英國一名29歲單身辣媽基斯（Tracy Kiss）臉書擁有近300萬名粉絲追蹤，她表示自己是素食主義者，但發現了不會感冒、讓自己活力滿滿的方式，就是喝下「精液思慕昔」（Smoothie，類似冰沙），明顯增強免疫力，建議單親媽媽如果想要避免感冒，可以多喝精液。

基斯（Tracy Kiss）宣傳服用精液的好處，讓自己每天活力滿滿。（合成圖／Tracy Kiss臉書、IG）

據《每日郵報》報導，已有2個孩子的基斯，為了追求更好的體態和健康，所以即便吃素，也願意嘗試其他「食物」，現在每天都在自己的思慕昔中添加「天然的精液」，聲稱對健康非常好。基斯表示身為2個孩子的母親，自己一直覺得快要筋疲力盡了，但自從開始一天一杯「精液思慕昔」之後，現在天天充滿活力，心情也很好。

基斯選了一位不抽煙的朋友，並確認其性病檢驗報告為陰性，之後請朋友提供精液給自己，她說：「喝起來味道很好，但也要看提供精液的人吃了什麼。」她並透露，之前就已經用精液保養，而且還拍下影片PO網，稱精液讓她的酒糟鼻、易潮紅的膚質獲得改善，「沒有添加化學藥品，這是純天然、充滿活力的。」

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(中時電子報)