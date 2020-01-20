春節連假變天時間有往後延的趨勢！昨氣象達人彭啟明在臉書說，除夕到初一(24、25日)有冷空氣南下帶來較多水氣，現在將往後延至初二(26日)，屆時會有明顯雨勢，全台都可能下雨，並一直下到初五(29日)。氣象專家吳德榮指，初五將有另一波強冷空氣南下，且比前一波強，天氣將明顯轉冷。

「三立準氣象·老大洩天機」中吳德榮說道，今天白天大陸冷氣團緩慢減弱，今晚、明晨西半部平地因輻射冷卻很強，最低溫仍將降至10~12度，台北市最低溫大約12~14度。明天白天至除夕(21至24日)台灣在暖空氣內，全台晴朗穩定甚至微熱。

吳德榮說，年初一仍在暖空氣內、水氣增多，北部、東半部降雨機率提高。年初二至初四東北季風影響，冷空氣不強，北台灣最低溫仍在15、16度；年初二北部、東北部有雨，年初三中部以北有雨，年初四降雨範圍擴及全台。年初五「強」冷空氣南下，天氣明顯轉冷。但是在模式模擬的末期，不確定性大，持續觀察中。

預報員王品翔則說，氣象局目前預測是初一、初二開始水氣增加，氣溫會比除夕時的25以上還要降個3、4度，大約20度左右，初三到初五(27至29日)臺灣附近水氣仍偏多，東北季風亦有增強趨勢，中部以北、東半部有雨，也確實過年期間還會有一波冷空氣南下，但是強還是弱，還要再觀察。

中視新聞

(中時電子報)