台股20日豬年最後一個交易日，加權指數開在12,107.56點，上漲17.27點，台積電（2330）上漲1元，開在334元。

美國17日新屋開工數據亮麗，投資人樂觀情緒延續，美股再創新高，終場美股四大指數漲跌幅介於0.17％至0.67％，其中，以費半指數最為強勢，但台積電ADR下跌0.29％。

群益期貨副總經理范振鴻指出，台積電法說會後利多不漲，讓投資人察覺有異不敢貿然出手，盤勢呈現量縮震盪，最後一盤刻意作價，才能上漲23點，讓K線收的漂亮。

外資對台積電擔憂大過財報財測利多，17日仍賣超17,769張，若無法釋疑，恐對估值造成影響，畢竟台積電股價不算低，外資持股近8成，一有風吹草動，自然是先賣再說。

范振鴻分析，20日是豬年最後一個交易日，根據過去15年統計資料來看，封關日上漲機率高達87％，也就是小漲、小跌居多，預期台股封關日將繼續維持高檔盤堅走勢。

而過完年後，台股除了反應國際股市在年節期間波動外，開始公布1月營收、去年財報，台幣第四季升值3.4％，將侵蝕電子廠獲利，尤其毛三到四、OTC體質較差的的公司，甚至可能轉虧損，屆時個股與指數波動將會更劇烈。

(工商 )