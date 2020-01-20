婆婆，帶著笑容，刻畫飽滿生命力的照片！文化部國家文化記憶庫計畫與全球最大古蹟攝影比賽「維基愛古蹟」合作，辦理「集思廣憶」—「愛古蹟」與「集記憶」徵件活動，共吸引超過3,000張照片投件，充分表現出台灣豐厚的建築地景與文化故事之多元面貌，19日於台北華山1914文創園區小客廳辦理頒獎典禮，肯定所有得獎者與入圍者。

文化部次長李連權親自出席頒獎典禮，除向所有得獎者表達誠摯的祝賀之外，也感謝參與本次徵件活動的每一位參賽者。李次長提到，「建設使國家巨大、文化使國家偉大」，國家文化記憶庫乘載著這片土地上所有人民的記憶及感情，從這次的徵件比賽看到很多民眾的壓箱寶，像是「愛古蹟」作品裡有全台各地令人屏息的古蹟風華，「集記憶」則看見挽面、編藺草、打鐵、曬柿子等主題，都充分展現台灣的在地風貌，以及不同世代的集體記憶。

苗栗苑裡是「藺草的故鄉」，一張阿嬤於古厝前挽面、編藺的身影，彰顯在地編織技藝特色，也傳達了職人精湛的手藝溫度，摘下「集記憶」徵件比賽第一名，拍攝者李宜蘭說：「現在年輕人可能都不太知道這些傳統技藝了，很感謝透過這張照片，把漸漸消逝的文化傳承下來。」

愛古蹟組第三名，作品以雨後大龍峒保安宮為拍攝主題，拍攝者維基帳號：Sdfery。（圖取自文化部官網）

「愛古蹟」奪冠作品則記錄興建於日治時期的原台南水道，它除了是台灣實現自來水供給的現代化里程碑，更兼具歷史、文化、藝術價值，第一名得獎者許明亮特地從嘉義遠道而來，「我很榮幸能夠透過這張照片，讓世界看見台灣之美！」

愛古蹟組第一名，作品以原臺南水道為拍攝主題，拍攝者：許明亮。（圖取自文化部官網）

本次入選作品題材豐富多元，將以「創用CC」（Creative Commons）授權方式，收存於國家文化記憶庫，體現國際開源分享精神，其中「愛古蹟」組前十名作品，目前正代表台灣參加「維基愛古蹟」國際賽事中，藉此創造更多機會，讓世界看見台灣之美。。

集記憶組入選作品「紋面國寶(拍攝者：張文雄)」，放上「國家文化記憶庫」粉絲團後，引起許多網友熱烈地討論影中人。（圖取自文化部官網）

本次活動讓人最驚喜的是，有民眾在「國家文化記憶庫」粉絲團「集記憶」組入圍相片中，認出從小養育自己的奶奶，該照片拍攝於1986年尖石鄉石磊部落天主堂，影中人是當年高齡99歲的泰雅族婆婆，爬滿臉上的深邃皺紋與文面圖案交織下，洗禮出一張經歷歲月流轉，仍具有飽滿生命力的動人容顏。這張照片在網路上被迅速分享，引起廣大網友回饋，許多曾被奶奶照顧過的子孫們紛紛留言緬懷，更讓大眾重新關注泰雅族獨具特色的文化習俗。

集記憶組第三名，作品名：淳樸農業社會的知足喜樂，拍攝者：劉心怡。（圖取自文化部官網）

頒獎典禮現場除展出徵件得獎照片外，也同步呈現國家文化記憶庫中收存的在地內容，滿載故事的「記憶樹報攤」是一席全民參與的流動饗宴，讓台灣這片土地上的生命經驗層層疊疊，像大樹一般，隨著時間增生出記憶年輪的深度及廣度。文化部邀請民眾來逛逛「樹報攤」，在攤上找到喜愛的故事，也留下自身的故事。相關展覽訊息，請見國家文化記憶庫粉絲團，歡迎踴躍參加。

記憶樹報攤以大樹的「文化年輪」為策展概念，展示國家文化記憶庫收存內容。（圖取自文化部官網）

巡迴展覽資訊：

◪ 台北

1/16-1/21｜10:00-18:00

文化部華山小客廳（華山1914文創園區中四館2樓，台北市中正區八德路一段1號）

◪ 嘉義

2/5-2/9｜10:00-18:00

嘉義文化創意產業園區 園區服務中心（嘉義市西區中山路616號）

◪ 宜蘭

2/12-2/16｜11:00-18:00

宜蘭行口廊道（宜蘭縣宜蘭市宜興路一段280號）

◪ 台中

2/22-2/23｜12:00-18:00

范特喜-綠光計劃 綠光小市（台中市西區中興一巷19號）

(中時電子報)