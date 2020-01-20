有G奶女神之稱的「熊熊」卓毓彤經常上各大綜藝節目，近日也開始接起尾牙主持，朝全方位藝人邁進；此次她主持大型尾牙，為了展現誠意還穿上低胸白洋裝，露出性感香肩，不過面對台下3000多人難掩緊張心情，幸好有人夫浩子神救援。

熊熊在IG上透露，「很榮幸也很開心可以主持歲末聯歡晚會，謝謝廠商給我機會，跟大家玩得很開心；第一次跟浩子哥一起主持，還主持那麼大型尾牙（至少3000人以上）有夠ㄔㄨㄚˋ冰。」她表示，深深覺得自己還有非常多的不足需要學習，真的很感謝浩子哥給的建議與提醒。

從照片中可以看到，熊熊穿著一襲白色小禮服，胸前炸出性感V深溝，讓人大飽眼福，最後也不忘與搭檔耗子拍照留念。事實上，熊熊是抱病主持活動，咳嗽咳到快有腹肌的她，在結束年前最後一場尾牙後，期許自己2020年要更好。

貼文一出，許多粉絲紛紛留言「開心看到妳跟浩子哥也辛苦你們了」、「這天氣誰穿這樣誰感冒」、「熊熊還要不要再出本寫真呢？期待」、「熊熊你感冒還沒好工作幸苦了不要太累了」。

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(中時電子報)