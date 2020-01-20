民眾黨開出立法院助理徵才條件，被網友認為條件偏低，和身兼黨主席的台北市長柯文哲先前發言有落差。柯表示，他主張不要低薪，應該雇最少的人，把薪水拉高一點。

民眾黨開出徵才條件，被網友認為條件偏低，和柯文哲之前發言有落差。

柯文哲表示，據他所知，立法院助理好像有一個總額、多少錢，大概3萬到3萬5000元是最低薪，取一個平均線，有的比較高有的比較低，不是全部薪水都一樣。

不過，柯文哲指出，對助理薪資詳情不了解，但他主張不要低薪，立院應該雇最少的人，薪水拉高一點。

(中時 )