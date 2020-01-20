民眾黨低薪徵才挨轟 柯：應雇少一點人把薪水拉高 09:372020/01/20 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲出訪歐洲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨開出立法院助理徵才條件，被網友認為條件偏低，和身兼黨主席的台北市長柯文哲先前發言有落差。柯表示，他主張不要低薪，應該雇最少的人，把薪水拉高一點。 民眾黨開出徵才條件，被網友認為條件偏低，和柯文哲之前發言有落差。 柯文哲表示，據他所知，立法院助理好像有一個總額、多少錢，大概3萬到3萬5000元是最低薪，取一個平均線，有的比較高有的比較低，不是全部薪水都一樣。 不過，柯文哲指出，對助理薪資詳情不了解，但他主張不要低薪，立院應該雇最少的人，薪水拉高一點。 (中時 ) #民眾黨 #柯文哲 #低薪 也許您會感興趣 推薦閱讀 親美友中 柯文哲堅稱基本軸線 04:102020/01/16 政治要聞 台北市長誰接棒 柯文哲：有興趣都可以準備 09:342020/01/16 政治 民眾黨、時力因這人再度槓上 徐永明籲：多談理念少談職位 13:262020/01/16 政治 爭第二大黨 李明賢：民眾黨是國民黨最直接挑戰 14:322020/01/17 政治 柯文哲訪歐 為市場改建取經 04:102020/01/18 地方新聞 美學者稱習將找對象讓綠落敗 柯：綠營側翼 10:102020/01/18 政治 民眾黨立家規 立委連2會期評鑑差即開除黨籍 17:102020/01/18 政治 國民黨遞橄欖枝 聯手拚民生經濟法案！在野大聯盟 藍白合作有譜 00:132020/01/19 政治 在野聯盟 不以顏色決定國家方向 04:092020/01/19 政治要聞 立委連兩會期評鑑不佳 開除黨籍 04:092020/01/19 政治要聞 政治熱門新聞 高雄人都討厭韓國瑜？詹江村六字砲轟 - 政治 韓國瑜若選黨主席 藍議員預言罷免案結局 - 政治 鳳山果菜市場攤商嗆4字 韓國瑜好風度回應 - 政治 罷韓省1200億？孫大千：苦苓犯了兩個嚴重錯誤 - 政治 韓國瑜會不會選黨主席？黃暐瀚大膽預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。