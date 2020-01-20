國民黨在2020敗選後，開始啟動黨主席改選，有意角逐但仍在觀望的前台北縣長周錫瑋就表示，一個黨主席之位，完全是分化團結的「桃子」，他呼籲應用集體智慧、度過難關。該文除了有不少網友留言，更吸引上萬名網友按讚。

周錫瑋昨( 19日)晚間，在臉書就國民黨主席補選一事發文，他認為，為了主席這個位子，連柯文哲在歐洲，都要出來蹭話題、消遣國民黨，黨內同志又開始互打、指手畫腳、談誰該選、誰不該選！「二桃殺三士」，一個主席位置，就是繼續分化團結的「桃子」。他認為，黨主席不是現在國民黨最需要的，「集體智慧」才是度過難關的力量！

貼文一出，吸引1萬多位網友按讚，6百多則留言，1百多次分享。迴響踴躍。

網友也紛紛在周錫瑋臉書留言，「別擔心，垮不了的！重組是有需要，但用錯了方法」、「現在的選民翻臉比翻書還快，未來的局勢很難料，但國民黨這次選舉掛掉很多精英 以後選舉會更加困難」、「一時失志，不用怨嘆！蹲下跳更高！」，也有網友呼籲國民黨大老「大家先坐下來深切反省，如何放下個人英雄主義，團結一致，改革換新，否則只是讓大家看笑話！」。

(中時電子報)