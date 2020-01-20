立委選舉，台北市第三選區出現「雙帥對決」，蔣萬安、吳怡農成為各界關注焦點，網友也各自有擁護者，就有人好奇，若撇開政治立場，大家覺得誰比較帥？

吳怡農、蔣萬安成了此次立委選舉亮點之一，「雙帥對決」獲高度關注，不只許多粉絲搶合照，甚至出現大批「農婦」，而兩人親民及誠懇的態度，也擄獲不少選民的心。

PTT網友表示，若撇開政治立場，各位會覺得誰比較帥，「我個人是覺得蔣萬安比較帥啦，吳怡農的臉看起來很像鄉土劇裡的反派」。

其他人則說，「馬英九是五零年代的偶像、蔣萬安是七零」、「奶油跟肌肉 看你要哪個」、「怡農則是九零，這是客層問題，不是客觀問題」、「蔣帥多了，吳就痞子樣」，看起來是女生喜歡吳怡農，婆婆媽媽則喜歡蔣萬安。

不過也有網友拿藝人彭于晏、許光漢比喻，一個是肌肉陽光ABC，一個是奶油帥哥。但也有人提到3Q哥陳柏惟，「受歡迎就是講話夠本土」、「大概喜歡3Q這種 有氣魄的」。

(中時電子報)