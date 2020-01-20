根據世界經濟論壇（WEF）與英國資誠（PwC U.K.）共同提出的研究報告，超過一半的全球國內生產毛額（GDP）正面臨自然界損失帶來的風險。

來自全球的政治、財經和企業領導人本周一將齊聚瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇，此次會議將聚焦於氣候危機加劇的相關議題。

過去一年間海洋水溫創下最高記錄，全球均溫創下次高記錄，從美國到亞馬遜雨林再到澳洲都遭到野火肆虐。報告中指出，44兆美元經濟產值，相當於超過一半的全球GDP，是中度或高度仰賴著自然界與其生態系統服務（ecosystem services），因此也面臨著自然界損失的風險。高度依賴自然界的產業所創造的經濟產值約為13兆美元，約占全球GDP的15%，中度依賴自然界的產業產值約31兆美元，占全球GDP的37%。

營建、農業和飲食是最依賴自然界的三大產業，其產值分別為4兆美元、2.5兆美元和1.4兆美元；三大產業的合併產值大約是德國經濟產值的兩倍。這些產業不是直接從森林和海洋獲取資源，就是仰賴生態系統服務的提供，如健康土壤、乾淨水源、植物授粉和穩定氣候。這表示當自然界失去提供這些服務的能力時，這些產業將受到嚴重破壞。世界經濟論壇常務董事沃雷（Dominic Waughray）表示，我們需要重新設定人與自然之間的關係，經濟活動對自然界的破壞不能再被視為一種「外部效應」（Externality）。

(時報資訊)