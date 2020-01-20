台康生技(6589)現金增資發行新股35,00萬股及有擔保可轉換公司債發行金額上限新台幣3億元一案已申報生效，台康預計於第二季底前完成募資，主要用在充實營運資金以支應研發支出。

台康擁有四項專為治療HER2陽性乳癌而開發的生物藥，基於延伸藥品生命週期及未來合併治療趨勢，使其較其他開發Trastuzumab生物相似藥的同業更具競爭力。且台康已將Trastuzumab生物相似藥EG12014的全球銷售權利(不含台灣及中國)授權給全球生物相似藥市場領導廠商Sandoz。Sandoz近期成功行銷filgrastim生物相似藥，已在美國取得超過30%市佔率，為台康EG12014建立一定的市場基礎。台康擁有多項HER2標靶治療生物藥，自2018年10月30日起開始在全球11個國家共90個臨床中心進行Trastuzumab生物相似藥之三期臨床試驗，預估可依原進度於2020年第一季完成800位病患收案。

台康108全年度營收為477,01萬元，年成長69.03%，營收增加主係CDMO業績持續成長、EG12014授權簽約及里程碑金逐步認列收入，完成本次募資後將能更加強化公司財務體質。

(時報資訊)