國泰金(2882)公布1月國民經濟信心調查結果，民眾對景氣看法轉趨正向，也對今年經濟成長率預期樂觀，由於美中達成初步協議，民眾對股市的樂觀情緒同步走升。

本次調查指出，國發會最新公布的11月景氣對策信號從黃藍燈轉為綠燈，領先指標上升，同時指標亦改善，景氣穩健走強。受美中達成第一階段貿易協議提振，1月的景氣現況與展望樂觀指數大幅上揚至8及10，民眾對景氣看法26個月以來首度轉趨正向。另外，民眾薪資上漲預期指數亦走高至11.3(12月：4.3)，為調查以來高點。民眾對景氣展望與薪資調漲預期樂觀，令大額消費意願指數上揚至9.9(12月：5.2)，顯示近期民眾消費意願強勁。

受美中貿易達成第一階段協議、台商投資回流等正面因素影響，以及因應主計總處進行景氣5年修正，國內外研究機構皆上調2020年經濟成長，1月調查結果顯示民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.4％，高達83％的民眾認為經濟成長率會達到2％以上。民眾對於2020年平均通膨預期值為0.88％，69％的民眾預期今年通貨膨脹率將低於1％，不擔憂今年通膨壓力。

美中達成第一階段貿易協議，投資人風險情緒上揚，台股站穩12,000關卡。1月調查結果顯示民眾股市樂觀指數大幅走高至-1.5(12月：-7.8)，風險偏好指數亦上揚至5.1(12月：-0.8)，顯示美中達成初步協議與景氣穩健走強，使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好提升。

時事題針對民眾對2020上半年台股高點與低點的預期，本次調查結果顯示，有40.2％的民眾預期2020上半年台股高點會落在12,000～12,500點之間，18.5％的民眾則認為落在12,500～13,000點，有8.3％的民眾認為會落在13,000點以上。

(時報資訊)