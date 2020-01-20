最新引進的日本專利複合配方「敏無憂」，被譽為是日本最佳的「植物性抗敏感」，其安全天然成份可以迅速舒緩鼻子不適。/截取自youtube

每當到了換季，時常聽到噴嚏聲四起或是口罩不離口，眼睛、鼻子、皮膚經常癢到受不了，而且多數人會使用抗組織胺類藥品來減緩不適，但往往會造成嗜睡、四肢無力等現象。近日有業者引進最新日本專利複合配方「敏無憂」，安全又天然的成份可以迅速舒緩鼻子不適！最重要不是西藥唷!

每天想要化妝、美美的上班，但總是因為過敏的關係要戴上口罩，再加上過敏導致黑眼圈嚴重，讓整個人看起來疲憊又無精打采，嚴重甚至會影響人際關係。而且使用抗組織胺類藥品容易有嗜睡等狀況，對於要開車上下班的人來說非常危險，想要舒緩不適又不得不使用，實在矛盾又無奈。

益生菌有效緩解過敏不適，但市售產品百百種，該怎麼選擇才安全又有效呢？最新引進的日本專利複合配方「敏無憂」，被譽為是日本最佳的「植物性抗敏感」，其安全天然成份可以迅速舒緩鼻子不適。「敏無憂」擁有專利配方「WPHP」與「PA-8益菌」抗敏配方，兩者對於腸胃道有多項好處。

醫師童盛麒表示，「WPHP」這個成份主要是植物性抗組織胺，比較天然且無副作用，而且使用凍晶包埋製程，能夠把完整的成份都包在裡面，很容易被人體吸收；而「PA-8益菌」是益生菌的一種，它能夠與「WPHP」達到協同作用，可以輔助平衡體質的健康以及改善體內菌叢生態。「敏無憂」適合各年齡層，尤其對於小朋友的適口性也非常好，可以搭配飲品或甜點一起使用。

「敏無憂」膠囊中的粉末可以搭配飲品或甜點食用/截取自youtube

有些人對於吞嚥膠囊有困難，但是「敏無憂」可以將膠囊打開，將裡面的粉末加在食物會飲品中，提升食用的便利性及意願，長期使用可以改變體內菌叢生態，進而改善過敏狀況。你經常苦於過敏嗎？找對方法就能拒當過敏兒！

(中時電子報)