20200119中天新聞 「可憐啊」成金句！ 便利貼廠商KUSO諧音「可黏啊」

過年倒數計時中！對於成年人來說，返鄉過年不再只是拿拿紅包、吃吃喝喝這麼簡單，還得要面對親戚、長輩們各式各樣的追問：學校、成績、工作、年終獎金、什麼時候結婚、什麼時候生小孩…。一名PTT網友突發奇想，決定用高雄市長韓國瑜的「韓語錄」來神回覆這些惱人問題，笑翻一堆鄉民。

暱稱「姆咪教-金毛獅王」的網友在PTT八卦版發文，他表示「每年過年最怕的就是對付長輩，今年如果大家用韓語錄來回擊：

Q：獅王怎麼還沒交女朋友啊

A：可憐哪！我再跟你談大海，你給我一個漱口杯的問題，要不要問我幾歲之前是處男啊

這樣大家是不是都不怕長輩了？」。

「獅王神回」笑翻一堆鄉民，不過鄉民不改酸言酸語，反譏「可憐哪 你還是童貞啊」、「長輩：你以為我不知道你是處男？可憐哪」、「長輩一句你現在還是處男啊就贏了」。

也有網友回：「長輩都綠的 就說女友是我心中心軟的一塊」、或是柯語錄：「十個人有一個人說你是驢子、不要理他，但如果有九個人說你是驢子，就放馬鞍上去！」。

「可憐哪」成為流行語，起因於去年12月29日總統辯論會上，中央社總編輯陳正杰提問「如何維護主權」，韓國瑜回應：「親愛的中央社總編輯，你自己的問題都已經把台灣狹窄化」，還補上一句「可憐哪」，之後這3字在網路爆紅，還被製作成各種梗圖在網路瘋傳，就連知名日用品商都用「可黏啊」，作為自己便利貼商品廣告用語。

(中時電子報)