店家大門毀損。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

水泥車失控撞進鍋貼店。(摘自我是五股人)

今上午7時許，一名49歲的彭姓男子駕駛水泥車行經五股成泰路三段時，疑因車輛故障，突然失控撞進路旁的八方雲集鍋貼店，造成店門口大門、招牌損壞，並波及路旁1輛汽車及4輛機車，所幸店家尚未營業，無人員受傷。

由於正值上班尖峰時刻，警方為免影響交通，立即請拖吊車到場拖吊，並管制一車道，現場無塞車情形，詳細事故原因，仍待進一步釐清。

(中時 )