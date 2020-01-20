水泥車撞進鍋貼店 幸無人傷亡 09:552020/01/20 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 水泥車失控撞進鍋貼店。(摘自我是五股人) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 店家大門毀損。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 水泥車失控撞進鍋貼店。(摘自我是五股人) 今上午7時許，一名49歲的彭姓男子駕駛水泥車行經五股成泰路三段時，疑因車輛故障，突然失控撞進路旁的八方雲集鍋貼店，造成店門口大門、招牌損壞，並波及路旁1輛汽車及4輛機車，所幸店家尚未營業，無人員受傷。 由於正值上班尖峰時刻，警方為免影響交通，立即請拖吊車到場拖吊，並管制一車道，現場無塞車情形，詳細事故原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #水泥車 #鍋貼 #影響交通 #警方 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 三重中古車行存放520公斤爆竹 警方全數沒收開罰 11:402020/01/16 社會 警方走進市場 年節宣導防詐防竊 14:232020/01/16 社會 春節輸運將啟動 蘇貞昌提醒2易塞車高風險區 14:042020/01/16 政治 遭指淡北道路環評缺少交通專業 環保署回應 15:152020/01/16 生活 宵小偷6000公斤台東釋迦 警方2速破案 16:172020/01/16 社會 竹南分局加強長者交通安全宣導 17:002020/01/16 社會 北市警局春節微電影 交通疏導報你知 18:302020/01/16 生活 竹聯幫與地方大哥大亂鬥 新莊角頭嚇到求警方保護 15:562020/01/17 社會 海山警辦小小店長 寓教於樂交通安全宣導 16:152020/01/18 社會 和泰車交通安全劇場 巡演逾千所小學 04:092020/01/19 產業特刊 社會熱門新聞 曼妙女機場「邊走邊脫」 扭臀走秀到一絲不掛 - 社會 蘆洲特斯拉撞死女童 車禍原因曝光 - 社會 眼睜睜看女兒遭特斯拉撞死 媽媽緊抱她跪地痛哭 - 社會 女童遭特斯拉掃飛不治 父母親睹恐怖一幕 - 社會 台中街頭老漢推車活春宮秀 警已傳喚男女說明 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。