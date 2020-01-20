高雄市長韓國瑜在總統大選失利，接著將面對「罷韓」行動，高市府估算辦理罷韓投票約需8000多萬，作家苦苓日前稱罷免韓國瑜反而會省下1200億，引發議論。對此，高雄市政府昨發布新聞澄清，並要求苦苓道歉，否則提告。前國民黨立委孫大千則認為，苦苓的論述犯了兩個嚴重的錯誤。

苦苓日前表示，罷免韓國瑜，不但不會多花2億，反而會省下1200億。苦苓指出，韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億，「花8000萬罷免他，太划得來了！」

孫大千在臉書指出，第一，什麼叫做「一事無成」？收拾陳菊團隊留下來的5000個天坑，難道不是事嗎？疏通一條條民進黨執政10多年後留下的，幾乎淤塞到完全不通的排水箱涵，難道不是事嗎？把登革熱的疫情控制得比陳菊當年好得多的防疫工作，難道不是事嗎？他直言，苦苓可以批評韓國瑜做得不夠多，或是做得不夠好，但是如果要用「一事無成」來做評論，恐怕只是反映出自己內心狹隘的偏見。

第二，「高雄市政府負債已接近400億」的說法，也經不起考驗。孫提及，高雄市政府今年只額外舉債14億多。苦苓所提到的368億，絕大部分都是為償還陳菊所留下三千億元的債務，而進行的借新還舊，又干韓國瑜什麼事？就算要修理韓國瑜，也至少要把事實搞清楚，如果真的犯錯了，就勇敢道歉，不要硬拗。

他諷刺表示，若想搭上罷韓的熱潮，藉著狂罵韓國瑜來蹭流量，刷存在感，有時候只會弄巧成拙，降低自己的格調。

(中時電子報)