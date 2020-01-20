農曆年假將開始，這也就意味著各大企業的年末尾牙正如火如荼進行中，以甜美臉蛋與豐滿身材聞名的女星「熊熊」卓毓彤，近來因演出《網紅的瘋狂世界》，讓人氣更上一層樓，讓她今年受到尾牙主持邀約，熊熊坦言「有夠ㄔㄨㄚˋ冰(驚嚇緊張)」，於是拿出「最強武器」應戰，雪乳迸出迷翻全場男員工！

熊熊昨(1/19)在IG貼照，透露主持了某企業聯歡晚會，是第一次跟「浩角翔起」浩子搭檔，也是第一次主持超過3千人的大場子，直言「有夠ㄔㄨㄚˋ冰」，雖順利完成任務，但也深深感受到自己有很多不足，需要再學習。

而熊熊雖然主持功力還不是非常有自信，但服裝上卻展現十足的敬業與誠意，只見她穿著純白色小洋裝上台，胸前大開深V，光是好好站著，G級木瓜奶已經快滑出，火辣裝束讓人眼睛大吃冰淇淋，熊熊還說，自己感冒了，「咳到我都要有腹肌了」，粉絲則笑稱「這天氣誰穿這樣誰感冒」，但也盛讚她當晚真是太美了。

(中時電子報)