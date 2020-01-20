大陸武漢市的新型冠狀病毒確診人數持續增加。武漢市衛生健康委員會網站1月19日通報，1月18日0-24時，治愈出院5例，新增病例59例，死亡1例；1月19日0-22時，治癒出院1例，新增病例77例。

據陸媒報導，1月18日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例59例，1月19日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例77例，兩日共新確診病例136例。

(旺報 )

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