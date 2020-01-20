武漢新型肺炎 2天新增136例 10:122020/01/20 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019年12月31日，武漢華南海鮮批發市場當時還正常營業。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢市的新型冠狀病毒確診人數持續增加。武漢市衛生健康委員會網站1月19日通報，1月18日0-24時，治愈出院5例，新增病例59例，死亡1例；1月19日0-22時，治癒出院1例，新增病例77例。 據陸媒報導，1月18日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例59例，1月19日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例77例，兩日共新確診病例136例。 (旺報 ) #病例 #冠狀病毒 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 我方列法定傳染病 04:102020/01/16 全球財經 武漢肺炎入侵日本 一陸男確診 08:592020/01/16 生活 中研院發現冠狀病毒感染機制 有助開發貓傳染病疫苗 13:082020/01/16 生活 武漢肺炎 越南峴港機場發現2起疑似病例 16:182020/01/16 國際 武漢肺炎疫情 疾管署提升旅遊疫情二級警示 14:472020/01/16 生活 我赴陸專家：武漢肺炎3成患者恐是被人傳染 15:212020/01/16 生活 德國開發出武漢冠狀病毒測試劑 22:142020/01/16 國際 武漢肺炎延燒 日本驚爆首例 02:252020/01/17 話題觀察 武漢肺炎攪局春運 02:252020/01/17 論壇廣場 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 兩岸熱門新聞 洗澡滑倒！「7月大胎兒」雙腿間鑽出 20歲女嚇傻：我怎麼懷孕了 - 兩岸 印媒：亞太大棋局 陸博弈能力增強 - 兩岸 美國海軍現役情報官：對大陸，別再危言聳聽 - 兩岸 遼寧已發現高句麗遺跡300餘處 - 兩岸 - 旺報 共軍將領孫媳開豪車進故宮 黨媒狠批耍特權 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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