據《朝日新聞》報導，日本重要企業三菱電機公司20日發布消息，去年開始遭受來自中國駭客集團Tick攻擊，社內情報、人工衛星、電力、電信、鐵路等政府相關重要情報可能已經外流，擔心對日本國安、民生造成影響。

三菱電機是從去年6月遭網路攻擊，含總公司在內的國內外120台電腦、40台伺服器遭攻擊，駭客先從在中國的三菱電機相關公司入侵，然後滲入日本境內三菱電機的據點，目前已知遭到入侵層級包括掌握情報的中間管理職，三菱電機經清查，日本境內的營業本部、電子系統事業本部、事業本部、管理部門等，公司超過一半單位有入侵跡象。

根據報導，除了三菱電機社內情報外洩，與三菱電機有往來的日本防衛省、環境省、內閣府、原子力規制委員會等超過10個政府公家機關資料也被駭，內容涉及電力、通信、JR、汽車大廠等重要情報，甚至與國安有關的重要衛星防衛技術也可能已經外流。

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(中時電子報)