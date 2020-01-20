主播谷懷萱與律師謝震武搭檔主持《新聞面對面》9年，去年底無預警閃辭，引起外界許多聯想。谷懷萱19日貼出一張粉絲加油打氣的訊息，感嘆自己被誤解了很多年；她甚至透露，「那時天天哭，覺得很莫名其妙，甚至想結束生命。」讓粉絲很是心疼。

谷懷萱2018年嫁給大學同學、體育主播徐展元，之後逐漸淡出螢光幕；對於閃辭《新聞面對面》的原因，谷懷萱當時否認與搭檔謝震武有關，只是單純想與丈夫能多點時間相處。如今有粉絲在臉書上表達對她的欣賞，才讓谷懷萱緩緩道出主持節目時的辛酸。

粉絲的鼓勵，讓谷懷萱很感動。

粉絲訊息中提到，「妳是一位非常正能量的記者主播，之前在電視看妳跟謝震武主持的談話性節目，妳表現的很棒，現今有很多政論節目都很偏激，而妳沒有，身為公眾媒體傳播者，如果每個都可以跟妳一樣，我相信我們的國家與這個社會會更美好。」

對此谷懷萱感動回應，「說真的，我被誤解非常多年，一直覺得自己很寂寞，終於看到有人來我臉書留言，說她明白我的努力，真的好感動。」

她透露，有段時間被一群誤認她的人謾罵，指責她出言不遜、尖酸刻薄，那些人甚至還攻擊到她的家人，「也許您不知道，我那時天天哭，甚至想結束生命，讓一切都不存在，這些可能都不是隨便留言的人能體會的。」

【自殺警語】

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(中時電子報)