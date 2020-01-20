美國聯邦參議員桑德斯被踢爆曾說女性打不贏總統川普，失言疑雲揮之不去，逼得他週末造勢還得忙著解釋。他說，大家都有各自的問題，像他自己，就有年齡問題需要克服。

桑德斯（Bernie Sanders）今天接受新罕布什爾州公共廣播電台（New Hampshire Public Radio）訪問時表示，媒體把這件事「過度渲染」，他「過去認為、現在也相信女性可以當選總統」。

被問到性別會不會是女性參選人的障礙時，桑德斯說，「我認為大家都有各自的問題」，像他已經78歲，就是自己要克服的問題。

民主黨總統候選人初選即將率先在愛阿華州與新罕布什爾州登場之際，桑德斯被踢爆2018年曾私下告訴對手華倫（Elizabeth Warren），女性打不贏川普。桑德斯失言風波鬧得沸沸揚揚，兩州選民多認為兩人應該拋下這個問題繼續往前，桑德斯今天的回應卻又掀起網友反彈。

而華倫今天被記者問到身為女性是不是「問題」時回答說，她「不會再對此有所評論」。

她說：「我和伯尼（桑德斯）是很久的朋友了，我們在許許多多議題上一同合作，我對此事言盡於此。」

(中央社)