台積電(2330)於上周四下午法說會，釋出非常樂觀的預期，但股價冷靜反應，外資賣超1萬7769張，影響上周五股價收低。台股今日豬年封關，台積電開高1元為334元也帶動台股開高盤。台積電今早開高走高，盤中股價漲2元，相對上周五強勢。

台積電在紐約交易所掛牌的ADR上周五收58.58美元，下跌0.17美元或0.29%，ADR收盤價折合新台幣每股約351元。台積電受到外資賣超影響，上周五股價震盪，上周五收在333元，跌1.5元。上周全周，外資賣超台積電逾5萬張，使台積電股價於法說會前衝高後回檔。

台積電18日下午舉行法人說明會，對第一季展望以及全年看法樂觀；公司本季營運表現可望淡季不淡，全年營收將高度成長，外資也多維持原先看好評等，最高上看400元。

台積電預期，在5G手機需求強勁支撐，第一季營收預估約102億至103億美元，將季減2%之內，也為史上最佳的第一季表現。台積電並看好今年全球晶圓代工業產值將大增17%，台積公司的營收成長更將超過17%，不僅續創歷史新高，增幅也將創下6年來新高。

此外，台積電將擴大投資，今年資本支出將達150億至160億美元，再創歷史新高，外資多看好台積電營運前景，並維持買進、優於大盤或加碼評等。

台積電法說會報佳音，外資對後市仍高度看好，花旗環球證券再把台積電目標價拉上402元，創下目前外資圈的最高價，其他外資也看好台積電今年獲利增幅更亮麗，目標價多在350~400元間，惟表示需持續觀察美國有意加強華為出口管制的影響。

(時報資訊)