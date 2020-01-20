2020總統大選，蔡英文高票連任，韓國瑜則回到高雄市府。角逐立委失利的親民黨李正皓認為，韓國瑜會大敗，其中一個原因就是「韓白」的名嘴太多。

李正皓在臉書表示，韓國瑜之所以大敗，是韓黑太多，還是「沒有知識分子風骨的『韓白』名嘴太多？」他指出，韓白名嘴連民調蓋牌、豪宅……等事，都能昧著良心幫韓國瑜辯護，把黑的說成白的，這樣的形為是幫韓，還是激發出社會上對韓更深層的反感？

李正皓提到，豪宅案爆發時，黃暐瀚說7200萬的房子在台北市不稀奇，韓在辯論會上罵媒體，黃暐瀚護航可以理解，但韓把民調蓋牌後，黃暐瀚怎麼圓？說蓋牌是為了避免有人作弊。

「慈母多敗兒！」李正皓說，害慘韓國瑜的人，這群黃暐瀚們在選戰中前仆後繼、毫無底線幫韓護航，引起全民反感的「韓白」名嘴們，絕對脫離不了關係。若以此為標準，能被稱為韓黑，還真有幾分得意，因為要當韓黑，一般沒有知識份子風骨與驕傲的人，恐怕還真做不到。

(中時電子報)