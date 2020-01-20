《商情》買盤進場，激勵上周五紐約鈀金漲近2.2％ 10:022020/01/20 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，激勵上周五紐約鈀金漲近2.2%；因中美周三簽署第一階段貿易協議，使市場預期汽車銷量下滑的趨勢將趨緩，進而激勵生產汽車的主要原料鈀金大漲近2.2%，並升破每盎司2200美元的紀錄高點；另外，白金漲近2.4%，為表現最佳之金屬。 終場2月黃金漲9.8美元，報每盎司1560.3美元，3月白銀漲0.13美元，報每盎司18.07美元，4月白金漲23.6美元，報每盎司1024.8美元，3月鈀金漲47.1美元，報每盎司2224.9美元。(商品行情網) (時報資訊) 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 台積電遭狠倒貨能撿？老司機4字總結 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 陸慌了！買不到晶片技術 驚揭川普追殺內幕 - 財經 1分鐘財經掃描》抱股過年？台股今封關 專家曝2大變數 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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