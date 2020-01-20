買盤進場，激勵上周五紐約鈀金漲近2.2%；因中美周三簽署第一階段貿易協議，使市場預期汽車銷量下滑的趨勢將趨緩，進而激勵生產汽車的主要原料鈀金大漲近2.2%，並升破每盎司2200美元的紀錄高點；另外，白金漲近2.4%，為表現最佳之金屬。

終場2月黃金漲9.8美元，報每盎司1560.3美元，3月白銀漲0.13美元，報每盎司18.07美元，4月白金漲23.6美元，報每盎司1024.8美元，3月鈀金漲47.1美元，報每盎司2224.9美元。(商品行情網)

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