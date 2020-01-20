美陸雖已簽署第一階段貿易協議，但前白宮首席經濟顧問Gary Cohn表示，他不認為對從大陸進口的商品徵收關稅對雙方達成首階段貿易協議有積極的作用，並稱對陸加徵關稅重傷美國經濟。

美國總統川普與大陸國務院副總理劉鶴15日簽署了首階段貿易協議，內容除了大陸要向美國增量採購與擴大農產品、食品進口外，還涉及智慧財產權保護、防範技術轉讓、金融服務開放等議題，雙方也將成立貿易架構小組，監督協議執行情況。

外媒報導，自稱「關稅人」的川普一直自詡是稅收迫使大陸與美國談判，但Gary Cohn指出，儘管美國目前失業率低且經濟成長強勁，但關稅仍傷害了美國。「我認為這完全傷害的美國，目前美國經濟看起來非常強勁且穩固，就業成長也很好，但我們忽略了重要的一點，就是企業的資本支出」。

尤其是對鋼鐵和鋁等產品的關稅對美企不利。Gary Cohn說，鋼鐵和鋁是企業建造機器、廠房的基本材料，但對陸加收關稅將增加企業的成本，並削弱了減稅帶來的好處。

此外，對於川普一再批評美國聯準會的利率政策，Gary Cohn表示不認同，他認為目前美國的利率政策是正確的，與經濟活動增長的水平相當。

(中時電子報)