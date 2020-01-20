1.南亞科(2408)：供給吃緊催升DRAM價格，不理外資持續賣超，早盤股價漲至85元，收復月線、5日線。

2.宇瞻(8271)：DRAM價喊漲，外資連6個交易日買超，今早股價續衝47.6元波段新高。

3.三商(2905)：外資本月以來偏多操作，上周五更擴大買超400張，激勵早盤股價衝上23.65元波段新高、漲幅2.6%。

4.台積電(2330)：今年營運續旺，雖外資近3個交易日累計賣超6餘萬張，但早盤仍開高走高至335.5元。

5.和泰車(2207)：上周五獲三大法人聯手買超131張，帶動今早股價漲約1.9%，拉抬汽車類指漲逾1%。

6.中美晶(5483)：去年第3季起，太陽能電池及模組的產能利用率即達全產能生產，矽晶圓部分，12吋產品長期需求佳，今年營運可期，股價漲近1.5%。

7.群創(3481)：ECB溢價17.5%發行，募資3億美元，面板行情轉俏，外資上週五買超38564張，股價近1.5%。

8.彩晶(6116)：面板回春，華新麗華以大股東身分，申報去年12月增持彩晶股票2.1萬張，彩晶董座焦佑麒也連續兩個月加碼計5000張，股價漲逾3%。

9.欣興(3037)：產品需求穩定，IC多層載板發展向上，亞系外資調升評等為買進，目標價升至60元，股價漲2.08%。

10.晶電(2448)：外資買超3日計16738張，營運可望自Q2起提升，股價漲2.65%。

11.聯鈞(3450)：受惠大陸加緊5G布局，營運現曙光，多方休息2天後再愈高，為10個月高點。

12.可成(2474)：法人看好下半年蘋果新機貢獻，利多出盡股價持續上揚，早盤漲幅達3%。

13.西柏(3541)：去年每股可望賺6.84元，多方high起來，早盤跳漲逾3%。

14.鮮活-KY(1256)：新產能貢獻，今年營運樂觀，股價續強攻高突破240元，朝前高247元逼近。

15.大豐電(6184)：2019年EPS可望創2015年以來新高，一開盤強勢走高3%。

16.南六(6504)：看好今年景氣，營收創新高可期，一舉跳到140元之上，漲幅逾7%。

17.康那香(9919)：武漢疫情愈演愈烈，資金湧入搶防疫商機，強勢攻漲停。

18.毛寶(1732)：武漢肺炎疫情升高，防疫題材續發酵，晨盤直攻漲停，改寫4年半高價。

19.浩鼎(4174)：胃癌新藥獲美孤兒藥資格，早盤在多單力挺下走揚3%，一舉收復月線及季線。

20.亞太電(3682)：5G首波競標棄守3.5GHz，加以減資後新股今以10.6元掛牌，早盤賣壓出籠挫跌6%，失守10元票面。

21.恆大(1325)：肺炎疫情持續擴大，防疫概念股全面啟動，晨盤在買盤湧入下火速攻頂，攻克20元及2年半高點。

22.國光生(4142)：新型冠狀病毒延燒，晨盤獲買盤點火放量勁揚2.5%，一舉收復各短均線。

23.花仙子(1730)：肺炎疫情擴大，清潔用品需求火熱，晨盤價量俱揚大漲4%，觸及半年線。

24.中石化(1314)：Q1融券回補將上演軋空秀，晨盤在買盤回補下反彈1.5%，暫止破底危機。

25.群聯(8299)：加碼投資台灣，斥資近14億元新建廠房大樓，不畏外資連17日賣超，早盤上漲逾3%，持穩高檔。

26.誠研(3494)：外資持續加碼，惟股價漲多修正，翻黑下挫逾3.5%。

27.世芯-KY(3661)：去年每股賺7.21元新高，Q1業績淡季不淡，晨盤走揚逾1.5%。

28.浩鑫(2405)：外資中止連5日賣超，股價衝高回檔，早盤下滑逾2%，失守5日線。

29.祥碩(5269)：高階晶片組訂單可望回籠，今年營收拚再締新猷，晨盤上攻逾2.5%。

30.亞力(1514)：外資17日轉買超1106張，早盤多頭跟進，股價跳漲逾4%，登近1年新高。

31.上銀(2049)：受三大法人抬愛，連7日買超，早盤挾量勁揚逾5.5%，創波段新高。

32.高力(8996)：早盤多頭氣盛，放量大漲近6%，登波段新高。

33.三商壽(2867)：去年稅後淨利54.2億元，創成立以來新高，外資17日買超1296張，早盤股價續漲逾4%，改寫前高。

34.朋程(8255)：3利多添柴，今年營收點火，看好雙位數成長，早盤應聲上漲近3.5%。

(時報資訊)