上周五國際原油期貨微漲，儘管市場充斥中美貿易協定的簽署樂觀氣氛，但因中國經濟成長趨緩，引發投資人對需求前景擔憂，令油價漲勢受限，油價連續兩周走低，其中美國原油跌0.03%，周挫近0.9%；倫敦原油跌0.4%，周跌0.2%。

美國NYMEX-2月原油期貨收漲0.02美元，報每桶58.54美元，2月熱燃油持平，報每加侖1.86美元，2月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.64美元；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收漲0.23美元，報每桶64.85美元。(商品行情網)

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