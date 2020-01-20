春節連假快到了，來動物園收集限量鼠年門票，看現存世界上最大的老鼠－水豚。明年是金鼠年，「鼠」在十二生肖中排第一名，年節也來得特別早，再過5天就是農曆新年。農曆新年前後，台北市立動物園僅於除夕(1月24日)休園一天，大年初一9點就照常開園，初二起提早於8點30分迎賓，歡迎闔家來動物園走逛、拍照、看動物，透過各項活動為生態保育除舊布新。

台灣動物區入口喜氣洋洋的布置，是熱門的拍照景點。（台北市立動物園提供）

民國99年台北動物園第一次推出虎年生肖特別紀念款門票，今年已經是第11款，也是全面調整為電子化收費系統後，首次推出電子紀念門票，將於大年初一正式亮相。

民國99年台北動物園第一次推出虎年生肖特別紀念款門票，今年已經是第11款。（台北市立動物園提供）

新款限量鼠年門票-「鼠鼠生豐2020迎新年」以水豚作為主角，共有3款分別在8台自動售票機(園南站1台、大門入口7台)販售，不分全票、半票共有12萬張，喜歡水豚的民眾可以使用現金、信用卡及台北智慧支付平台「pay.taipei」等多種支付方式購買收藏。

小爪水獺相當吸睛，不讓水豚專美於前。（台北市立動物園提供）

鼠年到動物園一定不能錯過和今年的主角合照，動物園從大門算起的前、中、後區，都有囓齒類動物代表迎賓，分別是兒童動物區的絨鼠，熱帶雨林區的水豚，和溫帶動物區的河狸，想拍張賀歲照首推水豚，牠們不但是體型最大的「老鼠」，而且總是大辣辣地坐臥在水池邊擺好姿勢等著合照，隔壁的小爪水獺和棕蜘蛛猴也相當吸睛，不讓水豚專美於前。

動物園初一到初三都有動物朋友向大家拜年。（台北市立動物園提供）

動物園每兩個月會更新教育解說主題，1-2月推出無尾熊駐站活動，地點在無尾熊1館前的八角亭，透過解說志工生動活潑的介紹，可以更加瞭解有袋類的無尾熊，去年(2019)動物園成功繁殖4隻無尾熊中，6月1日「Q妹」和「金鋼狼」生的Joey已經離開育兒袋，仔細觀察，牠可能就在媽媽的懷抱中。

目前位在南半球的澳洲，近半年來野火頻傳，無尾熊遇到森林大火就只能在樹上蜷成一團，無尾熊和許多珍稀的澳洲特有動物一樣，野外族群都受到極大的威脅，也提醒我們，環境的議題該得到更多矚目與關切，在開心迎鼠年的同時，要更認真共同面對氣候變遷的議題，以實際行動遏止全球暖化。

2020年春節動物園活動。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)