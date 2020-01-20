高雄市長韓國瑜昨天深夜突然在臉書po文，感謝參選在總統大選期間，全程滴水不露守護在他身邊守護的國安局特勤中心隨扈。韓國瑜感性地說:「今日我們正式離別了，照片裡我們都笑得燦爛，因為這一路走來雖然辛苦，但回想起來盡是一同奮戰的熱血。」

韓國瑜說，「人生一期一會，我非常感激遇見一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務。兩個月聽起來並不久，但這兩個月以來我們日夜相處、同甘共苦，竟讓我錯以為人間已過數十載，默契不言而喻。…」

高雄市長韓國瑜在國安隨扈歸建前，與夫人李佳芬共同遇與這次執勤的特勤人員合影留念，感謝的謝謝大家辛勞。(翻攝韓國瑜臉書)

今日我們正式離別了，照片裡我們都笑得燦爛，因為這一路走來雖然辛苦，但回想起來盡是一同奮戰的熱血。

時時刻刻備勤、永遠專業面對人群，卻從不喊一聲累的大家，你們辛苦了！我們青山不改、綠水長流。傷感不必多言，祝福各位未來都事事順心，前途一片光明！

面對已經歸建的特勤人員，不少韓粉也紛紛留言表示「跟韓市長相處過的人，感受他的溫暖正直，即使因任務結束離開，心也會永遠與市長同在。」。「這一戰大家都走得辛苦了！有緣相聚本身就是一種福份，尊重相依圓滿完成一趟難忘且有溫度的旅程，感謝國安特勤人員這兩個月來的辛勞，感謝您們，且讓這一刻溫馨永存....。」

(中時電子報)