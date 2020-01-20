浩鼎(4174)OBI-999獲美FDA核准治療胃癌「孤兒藥」資格，多頭喜形於色，晨盤股價漲幅一度達3%，收復月線及季線。

美FDA審核通過浩鼎研發中Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999的「孤兒藥」資格認定（Orphan Drug Designation)，適應症為胃癌（Gastric Cancer）。美國FDA對於有潛力治療罕見疾病的藥物，給予「孤兒藥」的資格認定，以激勵藥物研發機構開發治療罕見疾病的藥物。經美國FDA認定為「孤兒藥」的藥品，可獲得美國藥物主管機關給予更多的行政協助以及市場專賣保護期等優惠措施。

據IQVIA公開的研究報告，全球2018年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,500億美元，佔全球前十大類別用藥第一位；浩鼎強調，公司研發中Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999尚處於臨床試驗階段，適應症的開發以尚未被滿足醫療需求為主要目標，未來發展將與公司整體產品線開發策略綜合考量後擬定。

(時報資訊)