祥碩(5269)2019年全年合併營收續創下歷史新高，主要是受惠AMD(超微)委外晶片組在下半年貢獻，展望2020年，品牌USB主機和設備控制器的步入正軌，加上祥碩持續獲超微主流晶片組訂單加持，法人看好營運將更勝2019年，祥碩今封關日股價衝上800元，最高達818元，創下歷史新高。
祥碩2019年上半年營運較為保守，但因下半年獲超微委外釋出的B550/A520等主流晶片組挹注，2019年全年合併營收達37.46億元，較2018年微幅成長0.63%，創下歷史新高。
展望2020年，祥碩可望持續獲超微主流晶片組訂單，加上品牌USB主機和設備控制器的步入正軌，對祥碩的USB主機控制器的增長仍是一大利基，此外，英特爾平台上的10Gbps解決方案市場反應優於預期，且其20Gbps解決方案也在順利發展中，預計終端設備將在明年第一季度末至第二季度末進入市場，都將支撐祥碩營運，法人也樂觀看好，祥碩2020年營運將更勝2019年。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。