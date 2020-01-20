祥碩(5269)2019年全年合併營收續創下歷史新高，主要是受惠AMD(超微)委外晶片組在下半年貢獻，展望2020年，品牌USB主機和設備控制器的步入正軌，加上祥碩持續獲超微主流晶片組訂單加持，法人看好營運將更勝2019年，祥碩今封關日股價衝上800元，最高達818元，創下歷史新高。

祥碩2019年上半年營運較為保守，但因下半年獲超微委外釋出的B550/A520等主流晶片組挹注，2019年全年合併營收達37.46億元，較2018年微幅成長0.63%，創下歷史新高。

展望2020年，祥碩可望持續獲超微主流晶片組訂單，加上品牌USB主機和設備控制器的步入正軌，對祥碩的USB主機控制器的增長仍是一大利基，此外，英特爾平台上的10Gbps解決方案市場反應優於預期，且其20Gbps解決方案也在順利發展中，預計終端設備將在明年第一季度末至第二季度末進入市場，都將支撐祥碩營運，法人也樂觀看好，祥碩2020年營運將更勝2019年。

(時報資訊)