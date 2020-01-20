國際非營利組織樂施會（Oxfam）周一發布報告指出，全世界2,153名億萬富豪擁有的財富，超過46億人口、相當於全球六成人口的財富總和。

在全球政經和企業領導人本周一將齊聚瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇之際，該慈善組織呼籲各國政府未來10年對全球首富階層加稅0.5%，以降低貧富不均的情況。對富人加稅0.5%將帶來足以在教育和保健領域創造1.17億個工作的資金。

樂施會針對減少貧富不均提出的其他建議，還包括投資國家照護系統、挑戰性別歧視、推出保護照護者權利的法律，以及終結極端財富。

根據《富比士》（Forbes）的調查報導，亞馬遜創始人貝佐斯現在是全球首富，其財富淨值達到1164億美元。法國LVMH集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）以1160億美元身家，排名第二。樂施會在報告中指出，某人從埃及金字塔開始興建起每天存1萬美金，其財富仍比全球前五大首富少80%。

(時報資訊)