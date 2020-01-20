全球車市逐漸擺脫谷底，朋程(8255)及德微(3675)今年營運可望重回成長軌道，朋程董事長盧明光表示，在高效能(LLD)二極體出貨放量下，今年營收可望較去年兩位數成長，德微在Diodes(達爾)表態力挺將全力協助公司通過車廠認證下，今年稼動率及良率將分別較去年增加10%及1.5%，德微董事長張恩傑表示，今年業績有機會創下歷年新高，兩家公司今天盤中股價同步走高。

受到中美貿易戰衝擊，且大陸汽車排放標準由國五轉國六，讓2019年大陸車市冷颼颼，根據中國汽車工業協會發布報告指出，2019年大陸汽車產銷量分別為2572.1萬輛及2576.9萬輛，分別年減7.5%、8.2%，為連續兩年下滑，拖累2019年全球車市衰退，朋程因大陸車廠佔公司業績約30%，2019年合併營收為33.57億元，年減6.61%。

隨著中美貿易戰達成第一階段協議，全球車市逐漸回穩，加上全球各大車廠為符合環保要求，致力提升車用發電機發電效率，以降低碳排放量，帶旺朋程高效能(LLD)二極體出貨大躍進，目前朋程LLD二極體已出貨全球各大車廠，2019年出貨量從2018年的450萬顆倍增至1500萬顆，營收貢獻約3億元到4億元，預估今年出貨量可望再攀升至3500萬顆，營收貢獻約8億元，成為推升朋程今年營運成長重要動能。

除LLD出貨大躍進，在超高效能二極體部分，朋程現已開始送樣，預估今年第4季有機會小量出貨，明年出貨量可望有明顯成長，公司目標是3年內營收貢獻達10億元。

在高效能(超高效能)二極體及IGBT等新產品佈局逐步發酵下，盧明光表示，2020年到2023年公司可望保持高成長，預估2020年營收可望較2019年成長15%到20%。

德微去年因搬遷桃園新廠區，導致稼動率較2018年減少8%，良率亦下滑1%，全年合併營收為15.47億元，年成長2.61%，初估全年獲利將低於2018年，法人預估，德微2019年每股盈餘約2.3元；隨著新廠搬遷完成及全球半導體及車用電子需求增溫，德微預估，今年稼動率將較去年增加10%，良率亦將較去年提升1.5%，全年獲利將因此增加4000萬元。

儘管今年第1季有季節性因素將較去年第4季下滑，但將較往年季減5%好，第2季及第3季將逐季走高，德微預估，今年下半年會比上半年好，全年業績有機會創下歷年新高。

(時報資訊)