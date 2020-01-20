北韓消息靈通人士19日說，北韓上週向駐外大使館通報，負責外交戰略的外務相（外交部長）由李善權接替有「美國通」之稱的李容浩。李善權之前為北韓祖國和平統一委員會主席。

南韓聯合新聞通訊社報導，軍人出身、曾負責南北韓軍事工作會談的李善權，之前一直擔任北韓對南韓統戰宣傳機構祖國和平統一委員會（祖平統）主席，他在南北韓高階會談中作為北韓團長，負責對南韓事務。

分析家認為，北韓撤換外相可能與北韓和美國談判長期陷入僵局有關。李容浩是北韓有名的「美國通」，他被撤換可能是北韓向美國釋放將不會再有北韓和美國談判的訊號。

也有觀點認為，北韓此舉主要在對美國施壓的同時，尋求外交多元化。

報導指出，李善權去年4月出席北韓最高人民會議之後未在公開場合露面，時隔8個月後，在2019年12月勞動黨全會上再次公開亮相。李善權除了負責對南韓事務之外，在外交領域的經歷則不得而知。

北韓祖國和平統一委員會成立於1961年5月，原隸屬於勞動黨統一宣傳部的外圍組織，專司對南韓內部和海外韓僑展開統戰工作，後來逐漸負責南北韓對話管道，北韓最高人民會議於2016年6月將祖國和平統一委員會升格為國家機構。

報導稱，北韓駐中國大使池在龍和駐聯合國代表金星等駐外外交官18日經由北京返回平壤，預計北韓可能在近期召開駐外公館負責人會議，屆時新任外相由誰擔任自然可以得到證實。

(中央社)