過年在即，被傳染感冒是一件很討厭的事，《日刊現代》請教日本內科醫師後，匯整出「絕對不感冒防衛術」，發現原則上只要掌握「二要二不要」的觀念，不用花大錢買太多保健食品，就能讓感冒病菌遠離自己。

在「絕對不感冒的防衛術」中，提到「二要二不要」觀念，主要是指一：「不要」碰觸被傳染者碰到的東西；二：「不要」碰觸飛沬飛散得到的一兩公尺內；三「要」戴口罩；「四」要勤洗手。

報導中提到，戴口罩的好處不只在於防止飛沬侵入口鼻，還可以防止吃進病菌。根據澳洲新南威爾斯大學研究，一般人一個小時會無意識的摸臉2、3次，當中摸到嘴巴的時間約2秒、鼻子眼睛約1秒，戴口罩可以降低這類途徑的感染風險！

其次，要常洗手，若一天洗手超過11次，感冒機會降低一半。假設人一天睡8小時，有24小時會到處活動，以一個半小時徹底洗一次手辛算的話，一天至少要洗11次。洗手後儘量使用一次性的衛生紙擦乾水份，家族共用的手巾或手巾容易滋生細菌要小心。

另外，房間溫度設定攝氏22度、濕度50～60％，可降低病毒活動力。最後，據京都大學研究實驗顯示，外出時常潄口的人比不常潄口的人，更不容易感冒。若是不方便潄口，可以嚼無糖口香糖保護喉頭。

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(中時電子報)